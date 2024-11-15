AA & Ensonhaber

Peugeot, Avrupa otomotiv endüstrisindeki en prestijli ödüllerden biri olan "Altın Direksiyon" ödülünü kazandı.

Yeni 7 kişilik SUV modeli E-5008, "En İyi Aile Aracı" kategorisinde zirveye yerleşerek markaya büyük bir gurur yaşattı.

Peugeot Almanya Genel Müdürü Christian Dietsch, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, "Peugeot E-5008, tasarım ekibimizin vizyonunu en iyi şekilde yansıtıyor ve aile otomobili kategorisinde ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Dietsch ayrıca, SUV araçları geliştirirken ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan tasarım, iç mekan ve teknolojiler sunmaya odaklandıklarını belirtti.

Medya ve teknoloji şirketi Axel Springer tarafından düzenlenen "Altın Direksiyon" ödülleri, hem otomotiv uzmanlarından oluşan bir jüri hem de AUTO BILD ve BILD am SONNTAG dergilerinin okuyucuları tarafından yapılan oylama ile belirleniyor.

Peugeot E-5008, hem kullanıcıların hem de uzmanların beğenisini kazanarak ödüle layık görüldü.

GENİŞ VE FERAH İÇ MEKAN

Yeni Peugeot E-5008, belirgin aerodinamik dış tasarım hatları ve optimum verimlilik sağlamak üzere tasarlanan rafine iç mekanı ile güçlü ve güvenilir bir SUV duruşu sergiliyor. Model, ferah iç mekanıyla 7 kişiye kadar konforlu ve keyifli bir yolculuk imkanı sunuyor.

Araç, 5 koltuklu kullanımda 916 litre, 7 koltuklu kullanımda 348 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise bu hacim 2 bin 232 litreye kadar çıkabiliyor.

En başından itibaren elektrikli bir model olarak tasarlanan yeni E-5008, 472 ile 664 kilometre arasında sürüş menzili sunuyor.