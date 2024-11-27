Yeni Renault Duster'ın üretimi Bursa'da başladı

AA & Ensonhaber

Renault Grubu Türkiye CEO'su Jan Ptacek, Bursa'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Renault için kritik bir pazar olduğunu ve her 7 otomobilden birinin Renault logosu taşıdığını vurguladı.

Ptacek, "Stratejimiz, yerli üretim, yeni ürünler ve elektrifikasyon üzerine odaklanıyor. Hedefimiz, Türkiye'deki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmek. Bunun için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor." dedi.

YENİ MODELLER VE İHRACAT HEDEFİ

Ptacek, 2027 yılına kadar 3 yeni modelin daha Türkiye'de üretileceğini ve Bursa fabrikasının sadece Avrupa için değil, dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirileceğini belirtti.

Bu hamle, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ise Duster'ın dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olduğunu ve Türkiye'de üretilmesinin hem Renault'nun başarısı hem de ülke ekonomisi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Renault'nun bu yatırımı, Türkiye otomotiv sektörüne olan güvenini ve geleceğe yönelik planlarını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Yeni Duster modeli, Renault'nun Türkiye pazarındaki güçlü konumunu daha da sağlamlaştırması bekleniyor.