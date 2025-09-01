Yeni Tesla Model Y Performance tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, popüler SUV modeli Model Y'nin merakla beklenen Performance versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Yüksek performansı ve uzun menziliyle dikkat çeken Tesla Model Y Performance'ın Türkiye fiyatı da belli oldu.

PERFORMANS ODAKLI GÜÇ VE MENZİL

Yeni model, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,5 saniyede ulaşırken, maksimum hızı 250 km/s olarak açıklandı.

Araç, tam dolu batarya ile 580 kilometrelik bir sürüş menzili vadediyor.

TESLA MODEL Y PERFORMANCE TÜRKİYE FİYATI

Tesla Model Y Performance'ın Türkiye'deki satış fiyatı 4 milyon 418 bin 400 TL olarak belirlendi.

Aracın ilk Avrupa teslimatlarının ise önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.