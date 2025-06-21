Yeni Toyota Corolla gelecek yıl tanıtılabilir

Tarihin en çok satan otomobili olan Toyota Corolla'nın hikayesi devam ediyor. Otomobilin, 13. nesliyle birlikte 2026 ile 2027 yılları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Henüz şirket tarafından doğrulanmamış olsa da Japon medyasından gelen ilk bilgiler, yeni model hakkında önemli ipuçları veriyor. İddialara göre yeni model, gelecek yılın ilk çeyreğinde tanıtılacak.

PRİUS VE C-HR'DAN İLHAM ALAN YENİ TASARIM

Tasarım açısından, Yeni Toyota Corolla'nın, markanın yeni modelleri Prius ve C-HR'dan ilham alması ve mevcut nesle göre çok daha belirgin ve dinamik bir tasarım dili taşıması bekleniyor. Ön yüzde, markanın yeni "C" formlu ince LED aydınlatmaları ve daha küçük bir ızgara yer alabilir.

Arka tasarımda da büyük bir değişiklik bekleniyor. Toyota'nın, güncel tasarım modasına uyarak stop lambalarını şık bir LED şeritle birleştirebileceği tahmin ediliyor.

Modelin, farklı müşteri kitlelerine hitap edebilmek için sedan, hatchback ve station wagon gövde seçenekleriyle üretilmeye devam etmesi bekleniyor.

DAHA VERİMLİ HİBRİT MOTORLAR VE YENİ TEKNOLOJİLER

Yeni Toyota Corolla, "tam hibrit" kimliğini koruyacak ancak güç üniteleri hem güç hem de verimlilik açısından güncellenecek.

Ayrıca, 100 kilometreye varan tamamen elektrikli menzil sunan şarj edilebilir hibrit (plug-in hybrid) versiyonların da seçenekler arasına eklenmesi kuvvetle muhtemel.

İç mekanda ise tamamen yeniden tasarlanmış, yüksek teknolojili bir kabin bekleniyor. Tamamen dijital bir gösterge paneli ve Apple CarPlay ile Android Auto destekli büyük bir multimedya ekranının yanı sıra, yapay zeka destekli gelişmiş bir sesli asistan da sunulabilir.