Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler

Çin pazarında sunulacak olan makyajlı Toyota Corolla modelinin ilk resmi fotoğrafları ortaya çıktı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kayıtlarında görünen araç, özellikle ön ve arka tasarımında önemli değişiklikler barındırıyor.

ÖN YÜZDE PRİUS ESİNTİLERİ

Yapılan en büyük değişiklik, aracın yeni nesil Prius'tan ilham alan ön yüzü oldu. Bu yeni tasarım, araca daha modern ve agresif bir görünüm kazandırıyor.

Arka tarafta ise stop lambalarını birleştiren yeni bir bölüm dikkat çekiyor. Aracın genel gövde yapısı ve yan profili ise mevcut modelle aynı kalmış durumda.

KÜRESEL PAZARLARA DA GELECEK Mİ

Çin pazarı için hazırlanan bu makyajlı tasarımın, ilerleyen dönemlerde küresel pazarlara da taşınması bekleniyor. Ancak aracın iç tasarımında bir değişiklik olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

Mevcut Toyota Corolla'nın konsol tasarımı büyük bir kesim tarafından oldukça eski bulunduğu için, kullanıcılar iç mekanda da bir güncelleme bekliyor.