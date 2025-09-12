Abone ol: Google News

Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler

Çin'in resmi kurum kayıtlarında ortaya çıkan makyajlı Toyota Corolla, yeni nesil Prius'tan ilham alan ön yüzü ve birleşik stop lambalarıyla dikkat çekerken, bu tasarımın küresel pazarlara da gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 12:13
Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler

Çin pazarında sunulacak olan makyajlı Toyota Corolla modelinin ilk resmi fotoğrafları ortaya çıktı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kayıtlarında görünen araç, özellikle ön ve arka tasarımında önemli değişiklikler barındırıyor.

ÖN YÜZDE PRİUS ESİNTİLERİ

Yapılan en büyük değişiklik, aracın yeni nesil Prius'tan ilham alan ön yüzü oldu. Bu yeni tasarım, araca daha modern ve agresif bir görünüm kazandırıyor.

Arka tarafta ise stop lambalarını birleştiren yeni bir bölüm dikkat çekiyor. Aracın genel gövde yapısı ve yan profili ise mevcut modelle aynı kalmış durumda.

KÜRESEL PAZARLARA DA GELECEK Mİ

Çin pazarı için hazırlanan bu makyajlı tasarımın, ilerleyen dönemlerde küresel pazarlara da taşınması bekleniyor. Ancak aracın iç tasarımında bir değişiklik olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

Mevcut Toyota Corolla'nın konsol tasarımı büyük bir kesim tarafından oldukça eski bulunduğu için, kullanıcılar iç mekanda da bir güncelleme bekliyor.

Otomobil Haberleri