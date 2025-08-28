Yeni Volkswagen T-Roc tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Volkswagen, popüler SUV modeli T-Roc'un merakla beklenen yeni neslini resmi olarak tanıttı.

Markanın güncel tasarım dilini benimseyen Yeni Volkswagen T-Roc, artan boyutları ve yeni hibrit motor seçenekleriyle öne çıkıyor.

İLK KEZ TAM HİBRİT SEÇENEĞİ

Yeni T-Roc, 114 ve 148 beygir gücündeki 1.5 litrelik hafif hibrit (eTSI) motorların yanı sıra, ilk kez tam hibrit bir versiyonla da sunulacak.

134 ve 168 beygir güç üreten iki farklı versiyonu bulunacak tam hibrit T-Roc, 1.5 litrelik benzinli bir motoru elektrik motoru ve batarya ile birleştirecek.

BÜYÜYEN BOYUTLAR VE YENİ PLATFORM

Güncel MQB Evo platformu üzerine inşa edilen Yeni Volkswagen T-Roc, eskiye göre 122 mm uzayarak daha heybetli bir görünüme kavuştu.

İç mekanda ise çift ekrana sahip klasik Volkswagen konsolu ve daha sportif bir R-Line donanım seçeneği bulunuyor.

Volkswagen, tamamen elektrikli bir T-Roc üretmeyeceğini belirtirken, yeni modelin Türkiye pazarında da satışa sunulacağını doğruladı.

Önümüzdeki yıl model gamına 2.0 litrelik yeni bir hafif hibrit motor seçeneğinin de eklenmesi bekleniyor.