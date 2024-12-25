Yeni yılda Türkiye otomobil pazarı 1 milyonu aşacak

AA & Ensonhaber

MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2025 yılı otomotiv pazarı hakkında iyimser açıklamalarda bulundu.

Çağdaş, para politikasındaki gevşeme ve faizlerdeki düşüş beklentisiyle 2025 yılında 1 milyonun üzerinde otomobil satışı gerçekleşeceğini öngördü.

2024 DEĞERLENDİRMESİ

Çağdaş, 2024 yılının ilk çeyreğinde öne çekilmiş bir talep olduğunu, seçim sonrası dönemde ise kredi maliyetlerindeki artış ve krediye erişimdeki zorluklar nedeniyle sektörde daralma beklentisi oluştuğunu belirtti.

GSR 2 düzenlemeleri ve kredi uygulamalarındaki azalma nedeniyle otomotiv fiyatlarında ciddi indirimler yaşandığını ifade eden Çağdaş, 2024 yılı sonunda 1 milyon 200 bin adet otomobil satışı gerçekleşebileceğini söyledi.

Çağdaş, Türkiye'nin otomotiv sektörü için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Şehirleşme hızı, yeni yerleşim alanları ve kişi başına düşen araç sayısının AB ortalamasının altında olması gibi faktörlerin otomotiv pazarını büyüttüğünü belirtti.

ENFLASYON VE FAİZLERİN ETKİSİ

Enflasyonun azalması, faizlerin düşmesi ve ekonomik istikrar gibi faktörlerin tüketicilerin otomobil alımını artıracağını söyleyen Çağdaş, 2025 yılında 1 milyonun altında araç satışı beklemenin doğru olmayacağını belirtti

Çağdaş, Türkiye'nin otomotiv üretimi konusunda deneyimli ve avantajlı bir pazar olduğunu, sıfır hatayla üretim yapabilen fabrikalara sahip olduğunu ve yıllık 32-33 milyar dolar ihracat yaptığını belirtti.

İHRACAT KAPASİTESİ ARTACAK

Çağdaş, Türkiye'de üretilen otomobillerin 40'a yakın ülkeye ihraç edildiğini ve bu kapasitenin daha da artacağını söyledi.

Renault'un 2027'ye kadar 8 yeni araç çıkaracağını ve bunlardan 4'ünün Türkiye'de üretileceğini belirtti.

Dacia Duster'ın başarısına da değinen Çağdaş, Türkiye'nin ihracat kapasitesinin markalar bazında önemli oranda artacağını ve ekonomiye büyük fayda sağlayacağını söyledi.