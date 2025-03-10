Yenilenen BMW iX Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

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BMW iX Türkiye lansmanı ile elektrikli SUV pazarında rekabet kızışıyor. Yeni BMW iX, lüks tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

BMW elektrikli SUV fiyatları ise tüketiciler tarafından merakla bekleniyordu. Ancak, açıklanan fiyatlar, birçok otomobil tutkununu şaşırtacak cinsten.

BMW iX fiyat listesi, elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için yeni bir referans noktası oluşturuyor.

2025 BMW İX TÜRKİYE FİYATLARI

BMW iX'in Türkiye fiyatları, donanım ve motor seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor:

400 kW, Elektrikli, M Sport, Otomatik: 6 milyon 447 bin 700 TL

485 kW, Elektrikli, M, Otomatik: 7 milyon 197 bin 800 TL

BMW iX, Türkiye elektrikli SUV pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Ancak, yüksek fiyatı nedeniyle aracın satış rakamlarının ne olacağı merak konusu.

BMW iX fiyatı, otomobil tutkunları arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, aracın sunduğu teknoloji ve lüks için bu fiyatı makul bulurken, bazıları ise fiyatın çok yüksek olduğunu düşünüyor.