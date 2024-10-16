Yenilenen Mercedes-Benz V-Serisi Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

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Mercedes-Benz, lüks ve konforu bir arada sunan V-Serisi modelini Türkiye pazarına sundu.

Geniş bir müşteri kitlesine hitap eden V-Serisi, aileler, eğlence meraklıları, VIP kullanıcılar ve iş insanları için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yenilenen V-Serisi, modern ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem iç hem de dış mekanda kullanılan kaplamalar, aracın premium hissini güçlendiriyor.

Geniş iç hacmi sayesinde yolculara ferah ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunan V-Serisi, aynı zamanda çevik bir sürüş deneyimi de vadediyor.

İÇ MEKAN DETAYLARI

İç mekân, dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Kokpitteki geniş ekran, gösterge paneli ve medya ekranını kesintisiz bir cam yüzeyin altında tek bir görsel ünitede birleştiriyor.

İç mekân dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran teknolojisi ve akıllı menü navigasyonu sayesinde sezgisel kullanımı göze çarpıyor.

64 renkli ortam aydınlatması daha kişisel ve konforlu bir ortam oluşturuyor. Yenilenen V-Serisi, standart olarak elektrikli sağ ve sol sürgülü kapılara sahip.

V-Serisi, dizel motor OM654’e sahip. 174 kW (237 hp) gücündeki 4 silindirli OM654 dizel motor, dinamik güç dağıtımı ve örnek niteliğindeki verimliliği ile düşük gürültü ve titreşim seviyeleriyle dikkat çekiyor.

9G-TRONIC otomatik şanzıman, motor devrini her sürüş durumunda optimum aralıkta tutan 9 vitese sahip. Şanzımanın geniş yayılımı, hemen hemen her sürüş durumunda ek çeviklik ve çekme gücü sağlıyor ve kalkış kabiliyetini iyileştiriyor.

Avantgarde donanımda seçici sönümleme sistemine sahip Agility Control süspansiyon, sönümleme özelliklerini yol koşullarına ve sürüş durumuna göre uyarlıyor.

Exclusive donanımdaki Airmatic havalı süspansiyon ise özellikle konforlu sürüş ve gelişmiş arazide öne çıkıyor.

TÜRKİYE FİYATI

Yeni Mercedes V Serisi, ülkemizde 8.675.300 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.