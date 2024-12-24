Yenilenen Suzuki Vitara Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Suzuki, B-SUV segmentinin öncü modellerinden Vitara'nın yenilenmiş versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

1 milyon 690 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Yeni Vitara, şık tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve güçlü 4x4 kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

YENİ VİTARA'NIN ÖZELLİKLERİ

Yeni Vitara, tasarımında yapılan yeniliklerle daha modern ve dinamik bir görünüme kavuştu. Yeni ön ızgara, LED farlar ve 17 inçlik alaşım jantlar, aracın dış tasarımında öne çıkan özellikler arasında.

İç mekanda ise Apple CarPlay ve Android Auto destekli 9 inçlik multimedya ekranı, konfor ve bağlantılı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni Vitara, güvenlik konusunda da iddialı. Hız Sabitleme Sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip ve İhlal Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) gibi gelişmiş güvenlik donanımları, standart olarak sunuluyor.

Yeni Vitara, 129 beygir gücü üreten 1.4 litrelik mild hybrid benzinli motorla geliyor. 4x2 ve 4x4 çekiş seçenekleri bulunan Yeni Vitara, hem şehir içi hem de arazi sürüşlerinde yüksek performans sunuyor.

Yeni Vitara, GL Elegance ve GLX Premium olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.