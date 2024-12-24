Yerli araç satışları düştü: 2 milyon TL üzeri taksit yasağı pazarı canlandıracak

Haber Merkezi

Otomotiv sektöründe yerli üretim araçların payı azalırken, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni bir karar, yerli otomobillere destek olmayı hedefliyor.

2 milyon TL'nin üzerindeki araçlar için taksitli satış imkanının kaldırılması, Türkiye'de üretilen ve genellikle 2 milyon TL'nin altında satılan modellere avantaj sağlayacak.

YERLİ OTOMOBİLLERİN PAYI DÜŞÜYOR

Türkiye'de üretilen yerli otomobillerin pazar payı, son yıllarda düşüş trendinde. 2019 yılında yüzde 45'e kadar çıkan yerli otomobil payı, günümüzde yüzde 30'un altına geriledi.

Bu düşüşün nedenleri arasında, yeni ithal modellerin pazara girmesi ve matrah sisteminin güncellenmemesi yer alıyor.

YENİ TAKSİT DÜZENLEMESİ

Ticaret Bakanlığı, taksitli araç satışlarına yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre, 2 milyon TL'nin üzerindeki araçlar için taksitli satış imkanı kaldırıldı.

Bu durum, Türkiye'de üretilen ve genellikle 2 milyon TL'nin altında satılan araçlara avantaj sağlayacak.

YERLİ MODELLERE FIRSAT

Fiat Egea, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Renault Clio, Renault Duster, Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla gibi Türkiye'de üretilen modeller, 2 milyon TL'nin altında fiyatlandırılıyor. Bu modeller, yeni taksit düzenlemesi sayesinde daha cazip hale gelebilir.

2 milyon TL'nin üzerindeki araçlar için taksitli satış imkanının kaldırılması, ithal araçların satışlarını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, yerli otomobil üreticilerine rekabet avantajı sağlayabilir.

Otomotiv sektörü temsilcileri, yeni taksit düzenlemesinin yerli otomobil satışlarını artıracağını ve sektördeki dengeleri değiştirebileceğini öngörüyor.