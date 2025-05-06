Yerli otomobil satışları son 10 yılın en düşük seviyesinde

Haber Merkezi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan 2025'te, 105 bin 352 adetlik toplam satışla son 15 yılın en yüksek nisan ayı performansına imza atarak önemli bir rekor kırdı.

Ancak Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan veriler, bu rekorun ardında endişe verici bir tabloyu da ortaya koyuyor: Yerli üretim araçların pazar içindeki payı tarihi bir düşüş yaşıyor.

YERLİLİK ORANINDAKİ TARİHİ DÜŞÜŞ

ODMD verilerine göre, Nisan 2025'te satılan toplam 105 bin 352 adet aracın sadece yüzde 27,4'ü Türkiye'de üretilen modellerden oluştu.

Bu oran, ODMD'nin detaylı kayıt tuttuğu son 10 yıl içerisindeki en düşük yerli üretim payı olarak kayıtlara geçti.

Buna karşılık, ithal araçların pazar payı nisan ayında yüzde 72,6'ya ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, bu denli yüksek bir ithal oranının, araç bulunurluğunun en kritik olduğu ve "ne bulunursa alındığı" pandemi döneminde bile görülmediğine dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA DURUM

Popülaritesi hızla artan elektrikli araç (EV) segmentinde de benzer bir tablo söz konusu. Her ne kadar yerli otomobil Togg T10X, bu alanda zirvede yer alsa da ithal modellerin baskınlığı artıyor.

Yılın ilk dört ayında satılan toplam 43 bin 826 adet elektrikli otomobilin sadece yüzde 24,09'unu Togg T10X oluşturdu. Geriye kalan yaklaşık yüzde 76'lık büyük pay ise tamamen ithal elektrikli modeller arasında dağıldı.