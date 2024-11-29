Yerli üretim Scudo yeni gövde tipi ve motor seçeneğiyle satışta

AA & Ensonhaber

Fiat Professional, ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesini, Scudo Van ailesine eklenen yeni standart gövde tipi ile daha da güçlendiriyor.

Bu yeni versiyon, 5,3 metreküplük yükleme hacmi ile Doblo Cargo Maxi ve Scudo Van Maxi modelleri arasında konumlanarak, 3,3 metreküpten 17 metreküpe kadar uzanan geniş bir yelpazede çözümler sunuyor.

Tofaş fabrikasında üretilen yeni Scudo Van Standart, şehir içi taşımacılığına uygun kompakt boyutları ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor.

Scudo Van Standart'ın 2,51 metre uzunluğundaki yükleme alanı, Magic Cargo özelliği sayesinde 3,67 metreye kadar uzayabiliyor.

Bu özellik, ön yolcu koltuğunun kaldırılarak yük bölümüne uzanan bir pencerenin açılmasını sağlıyor ve daha uzun yüklerin taşınmasına imkan tanıyor.

YERLİ ÜRETİM SCUDO VAN AİLESİ GENİŞLİYOR

Aralık ayından itibaren Scudo Van Maxi versiyonunun da Tofaş fabrikasında üretilmeye başlanacağı müjdesi verildi.

Böylece, Scudo Van modelinin hem 5,3 metreküp hacimli Standart hem de 6,1 metreküp hacimli Maxi gövde seçenekleri yerli üretim olarak sunulacak.

YENİ SCUDO VAN'DA 1.5 LİTRELİK MOTOR SEÇENEĞİ

Yeni Scudo Van ile birlikte 1,5 litrelik Multijet3 dizel motor seçeneği de ilk kez satışa sunuluyor. 120 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bu ekonomik motor, özellikle satın alımda ve kullanımda tasarruf arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Daha fazla güç ve yük taşıma kapasitesi isteyenler için ise 2,0 litre hacimli, 145 beygir güç ve 340 Nm tork üreten motor seçeneği de mevcut.

1,5 litrelik motor Scudo Van Standart gövdede sunulurken, 2,0 litrelik motor hem Standart hem de Maxi gövdelerde tercih edilebiliyor.

Scudo Van, GSRv2 standartlarını karşılayan ileri güvenlik (ADAS) özellikleriyle donatılmış. Çarpışma Uyarısı ve Acil Durum Fren Sistemi (AEBS), Trafik İşareti Tanıma ve Akıllı Hız Asistanı, Yorgunluk Uyarı Sistemi ve Şerit Takip Sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Bu özellikler, Scudo Van'ı güvenlik konusunda da iddialı bir seçenek haline getiriyor.

CAZİP KREDİ VE İNDİRİM KAMPANYALARI

Scudo Van Standart 1.5 Multijet3 motorlu versiyonu 1 milyon 049 bin 900 liradan, Scudo Van Standart 2.0 Multijet3 motorlu versiyonu ise 1 milyon 149 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.