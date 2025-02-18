Yerli üretim Volkswagen Caravelle Türkiye'de satışa çıktı

Haber Merkezi

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de ürettiği Caravelle modelini satışa sundu.

Transporter modelinin yolcu taşıma versiyonu olan Caravelle, geniş aileler ve VIP taşımacılık için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

CARAVELLE'NİN ÖZELLİKLERİ

Caravelle, 8+1 oturma kapasitesi ve geniş iç hacmi ile konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Vakumlu kayar kapılar ve katlanabilen koltuklar, yolcuların rahatça seyahat etmesini sağlıyor. Camlı bagaj kapağı ise yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırıyor.

Sürücü için de konforlu bir ortam sunan Caravelle, 13 inç multimedya ekranı ve tam dijital gösterge paneli ile modern bir sürüş deneyimi sunuyor. Üç bölgeli klima ise tüm yolcuların konforunu sağlıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor: 2.0 TDI 150 PS dizel

Şanzıman: Otomatik

Donanım: Life

FİYAT

Yerli üretim Volkswagen Caravelle, 2 milyon 49 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.