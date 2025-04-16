Yılın ilk çeyreğinde 4,1 milyon elektrikli otomobil satıldı

Haber Merkezi

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'ın verilerine göre, küresel elektrikli araç pazarı hızla büyümeye devam ediyor.

Mart ayında dünya genelinde 1,7 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, mart ayında yıllık bazda yüzde 29, aylık bazda ise yüzde 40'lık bir artışa işaret ediyor.

Yılın ilk çeyreğinde ise elektrikli araç satışlarındaki toplam artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 olarak kaydedildi ve toplam satış adedi 4,1 milyona ulaştı. Bu dönemdeki satışların 2,4 milyonu Çin'de, 900 bini Avrupa'da, 500 bini Kuzey Amerika'da ve 300 bini de dünyanın diğer bölgelerinde gerçekleşti.

ÇİN'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI PATLADI

Çin'de elektrikli araç satışları, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 36'lık bir artış gösterdi. Sadece mart ayında Çin'de bir milyona yakın elektrikli araç satıldı.

ABD'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI BÜYÜYOR

ABD, Kanada ve Meksika'da elektrikli araç satışları, söz konusu dönemde yüzde 16'lık bir artış kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın şubat ayında Meksika ve Kanada'ya karşı ve ardından mart ayında ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yönelik açıkladığı yüzde 25'lik tarifelerin fiyatları yükseltmesi bekleniyor.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI YÜKSELİŞTE

Avrupa'da elektrikli araç pazarı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 27 büyüdü ve birçok ülkedeki satışlarda güçlü artışlar görüldü.

Almanya'da bataryalı elektrikli araç satışları yüzde 37, İtalya'da yüzde 64, İngiltere'de ise yüzde 42 arttı.

İngiltere'de mart ayında, 100 binin üzerinde elektrikli araçla aylık satış rekoru kırıldı. Öte yandan, Fransa'da elektrikli araçlara yönelik teşviklerin azaltılmasıyla satışlar ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 18 geriledi.