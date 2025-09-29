Zeekr 001 güncellendi: İşte öne çıkan özellikleri

Çinli elektrikli araç üreticisi Zeekr, en popüler modeli 001’in güncellenmiş versiyonunun ön satışlarına başladığını duyurdu.

Resmi lansmanı 11 Ekim’de gerçekleştirilecek olan yeni model, özellikle güç ve batarya teknolojisindeki önemli iyileştirmelerle dikkat çekiyor.

900V MİMARİ VE 7 DAKİKADA 500 KM MENZİL

Dış tasarımı büyük ölçüde korunan güncellenmiş Zeekr 001, artık tüm versiyonlarda 900 voltluk yüksek voltaj mimarisiyle geliyor.

Araçta 95 kWh'lik "Golden Battery" ve 103 kWh'lik "CATL Qilin" olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunuluyor.

Özellikle 95 kWh'lik Golden Batarya, 12C'lik pik şarj oranıyla öne çıkıyor. Bu batarya, Zeekr'in 1.2 MW'lık şarj cihazıyla sadece 7 dakikada bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'ine kadar dolmasını sağlayarak 500 kilometrelik ek menzil kazandırıyor.

912 BEYGİR GÜÇ VE 2.83 SANİYEDE 0-100 KM/S

Performans tarafında ise dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyon, 680 kW (912 beygir) güç üreterek 0-100 km/s hızlanmasını 2,83 saniyede tamamlıyor. Bu, eski modelin en güçlü versiyonundan yaklaşık yarım saniye daha hızlı.

Güncellenmiş Zeekr 001 modelinde ayrıca, LiDAR ve Nvidia Drive Thor-U çipi ile donatılmış Zeekr G-Pilot H7 sürücü destek sistemi de standart olarak geliyor.