Zirve değişti: Ağustos ayında Türkiye’de en çok satılan 10 otomobil

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ağustos ayında Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobil modellerini açıkladı.

Paylaşılan verilere göre, Tesla Model Y, ayın en çok satan otomobili olarak tarihi bir başarıya imza attı.

TESLA MODEL Y, RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ağustos ayında Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobil modeli, 8 bin 730 adetlik satışla Tesla Model Y oldu.

İkinci sıradaki Renault Megane 4 bin 454 adet satarken, üçüncü sıradaki Fiat Egea Sedan ise 3 bin 477 adetlik satış gerçekleştirdi.

PAZAR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025'in ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 büyüyerek 817 bin 345 adede ulaştı.

Bu dönemde satılan araçların yüzde 18,5'ini tamamen elektrikli otomobiller oluştururken, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,8 pay ile SUV oldu.

AĞUSTOSTA EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL

1Tesla Model Y: 8 bin 730

Renault Megane: 4 bin 454

Fiat Egea Sedan: 3 bin 477

Renault Cilo: 3 bin 256

Fiat Egea Cross: 2 bin 439

Dacia Sandero Stepway: 2 bin 299

Toyota Corolla: 1.947

Volkswagen T-Roc: 1.829

Hyundai i20: 1.733

Toyota CH-R: 1.584