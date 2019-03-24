Otomobilin lastik içlerine 10 kilo eroin gizlediler

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada otomobilin lastiklerinin içine yerleştirilen şambrellere gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı eroin bulundu. Ekipler, 2 kişiyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına aldı.