Otomobilin lastik içlerine 10 kilo eroin gizlediler

Narkotik ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları ve arama yaptıkları otomobilin lastik içlerine zulalanmış 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirdi.

30 yaşındaki Ayşe Şentürk doğum yaptığı sırada, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Şentürk, ameliyat ekibinin başarılı çalışması sayesinde bebeğini kucağına alabildi.

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YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) koşarak yetişmeye çalıştı. Her zaman olduğu gibi yine geç kalanlar oldu.