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Otomobilin lastik içlerine 10 kilo eroin gizlediler

Narkotik ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları ve arama yaptıkları otomobilin lastik içlerine zulalanmış 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirdi.

AA | 24.03.2019 - 12:18..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.

Otomobilin lastik içlerine 10 kilo eroin gizlediler

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada otomobilin lastiklerinin içine yerleştirilen şambrellere gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı eroin bulundu. Ekipler, 2 kişiyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Otomobilin lastik içlerine 10 kilo eroin gizlediler

Otomobilin lastik içlerine 10 kilo eroin gizlediler

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