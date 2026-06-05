Otomotiv devinde tehlikeli arıza: Ford yüz binlerce aracı topluyor

Amerikalı otomotiv devi Ford, emniyet kemeri gergilerinde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle yaklaşık 420 bin aracı acilen geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan karar, belirli üretim yıllarındaki popüler iki modeli kapsıyor.

ARIZALI EMNİYET KEMERLERİ KİLİTLİ KALIYOR

Geri çağırma kararı, 2018-2022 yılları arasında üretilen Ford Expedition ve Lincoln Navigator modellerini doğrudan etkiliyor.

Hatalı üretilen ön emniyet kemeri gergileri işlevini yitirerek kilitli kalıyor ve kemerin sarılmasına ya da uzamasına engel oluyor.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK

Şirket, sorunlu araçlara sahip olan potansiyel müşterilere yönelik resmi bilgilendirme bildirimlerini 8 Haziran tarihine kadar ulaştırmayı hedefliyor.

Yetkili servislerde yapılacak ücretsiz parça kontrolü ve değişim çözümlerinin ise ağustos ayı itibarıyla tamamen devreye alınması bekleniyor.

Bu büyük operasyon, ünlü otomobil üreticisinin son dönemde art arda karşılaştığı geri çağırma hamlelerinin son halkası olarak dikkat çekiyor.

Şirket kısa süre önce Bronco ve Ranger modellerinde de şanzıman, transfer kutusu ve koltuk bağlantı cıvataları sorunları nedeniyle benzer adımlar atmıştı.