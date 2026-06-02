Ovit Dağı’nda Haziran sürprizi: Kar altında kış turizmi devam ediyor

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde serinlik etkisini sürdürürken, Ovit Dağı’nda kıştan kalma manzaralar dikkat çekiyor. Türkiye’nin birçok noktasında deniz sezonu açılırken, Ovit’te kar üzerinde kayak ve kar motoru aktiviteleri devam ediyor.

HAZİRAN AYINDA KAR MANZARASI

Rize’nin İkizdere ilçesinde yer alan Ovit Dağı ve Ovit Yaylası, haziran ayında bile beyaz örtüsünü koruyor. 3 bin 200 metre rakıma sahip zirvede kar kalınlığının yer yer 1 ila 1,5 metre arasında değiştiği bildirildi.

Bölgede etkili olan düşük sıcaklıklar, kar örtüsünün erimesini geciktirirken, yüksek kesimlerde kış koşulları sürüyor.

KAYAK VE KAR MOTORU SEZONU SÜRÜYOR

Yurdun batı kesimlerinde yaz sıcaklıkları etkisini artırırken, Ovit Dağı’na çıkan doğa sporcuları ve yetkililer pist alanlarında kar motoru kullanarak ve kayak yaparak kış aktivitelerini sürdürdü.

Bölge, dört mevsim turizm potansiyeliyle dikkat çekerken, özellikle ekstrem sporlarla ilgilenenlerin ilgisini çekiyor.

DOĞA SPORCULARININ YENİ ROTASI

Ovit Dağı, son yıllarda doğa sporları tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Yaz aylarında bile kar sporlarının yapılabilmesi, bölgeyi Türkiye’de nadir destinasyonlardan biri yapıyor.

Dağcılar ve sporcular, bölgenin hem doğal yapısı hem de uzun süre erimeyen kar örtüsü nedeniyle büyük ilgi gösteriyor.

3 BİN METRENİN ÜZERİNDE KIŞ KOŞULLARI

3 bin metreyi aşan rakımıyla Ovit Dağı, yılın büyük bölümünde sert iklim koşullarına sahne oluyor. Özellikle zirve hattında kar örtüsünün kalıcı hale gelmesi, bölgedeki kış turizmini uzatıyor.

Uzmanlar, bu durumun iklim ve coğrafi yapının doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor.

DOĞA TURİZMİ İÇİN STRATEJİK NOKTA

Ovit Dağı ve çevresi, Doğu Karadeniz turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip. Hem yaz hem kış aktivitelerinin bir arada yapılabilmesi, bölgeyi dört mevsim turizm destinasyonu haline getiriyor.

Yetkililer, bölgenin turizm altyapısının geliştirilmesiyle birlikte Ovit’in uluslararası kış sporları merkezleri arasında daha fazla öne çıkabileceğini ifade ediyor.