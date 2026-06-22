Oytun Erbaş yanıtladı: Epilasyon cinsel sağlığı bozar mı?

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Erkeklerin hayatına son yıllarda giren epilasyon cihazları, uzun zamandır tartışma konusu.

Türkiye’de ve dünyada epilasyon sonrasında kaşıntı, cilt tahrişi ve epilasyonun çocuk sahibi olmayı engellediğine dair iddialar öne çıkıyor.

Bu durumla ilgili çok sayıda açıklama ve tartışma olduğu için bilgi kirliliği söz konusu.

OYTUN ERBAŞ DEĞERLENDİRDİ

Ensonhaber YouTube kanalında yayımlanan Bilim Plus programında, Çağlar Cilara’nın toplumun geniş kesimlerince merak edilen soruları yönelttiği Prof. Dr. Oytun Erbaş, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Programın moderatörü, Erbaş’a “Erkeklerin cinsel bölgede lazer epilasyonu yapması çocuk sahibi olmasına engel mi?” sorusunu yöneltti.

“LAZERİN ÇOCUK YAPIMINDA TOKSİK BİR ETKİSİ YOK”

Epilasyonun çocuk sahibi olmaya herhangi bir etkisi olmadığını belirten Erbaş, “Şimdi epilasyon şöyle; lazerin sperm yapımında çok toksik bir etkisi yok ancak solaryumun zararlı etkisi var.” dedi.

Oytun Erbaş, konuşmasının devamında ultraviyole ışınlar ve güneşin testisler üzerindeki etkilerinin önemli olduğunu söyledi.

AŞIRI GÜNEŞLENME SPERM ÜRETİMİNE ZARARLI OLABİLİR

Erbaş’ın konuşmasında dikkat çeken nokta, aşırı güneşlenmenin sperm üretimi üzerinde zararlı etkileri olabileceği, bu nedenle plajlarda erkeklerin sperm sağlığı için testislerini korumalarının önemini vurgulamasıydı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, lazerin kıl köklerini etkilediği için cilt florasını bozduğuna dair önemli bir uyarıda bulundu.

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