Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.
OYUN HAMURUNDAN ÇIKTI
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çocukların kullandığı oyun hamurunun içine gizlenmiş 1 kilo 161.8 gram afyon sakızı, 336.38 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
3 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüpheliden, 2’si hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi.