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Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de polisin düzenlediği operasyonda, çocukların oynadığı oyun hamurunun içinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 28.01.2020 - 11:06..
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.

Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı

OYUN HAMURUNDAN ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çocukların kullandığı oyun hamurunun içine gizlenmiş 1 kilo 161.8 gram afyon sakızı, 336.38 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı

3 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüpheliden, 2’si hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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