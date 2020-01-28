Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı

Milanlı sol bek Rodriguez'le anlaşan Fenerbahçe, harcama limitine takılmamak için Zajc ve Alper'i elden çıkarmaya çalışıyor.

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Tane tane pilav nasıl yapılır

Tereyağı kokusuyla iştahları kabartan, Türk Mutfağı’nın olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olan pilavın pişirme tekniklerini sizler için hazırladık.