Oyuncu Almila Ada hamile: Mucizemiz yolda

Üç Kız Kardeş, Kırgın Çiçekler ve Barış Akarsu Merhaba gibi yapımlarda rol alan oyuncu Almila Ada, geçtiğimiz şubat ayında iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile nişanlandı. Çift, 6 yıl süren ilişkilerini 22 Haziran 2025 günü evlilikle taçlandırmıştı. Biri kısa diğeri uzun iki gelinlik giymeyi tercih eden oyuncu, güzelliği ve zarifliğiyle davetlilerden büyük beğeni toplamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"KÜÇÜK MUCİZE"

Güzel oyuncu, son yaptığı paylaşımda bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Eşi ve köpeğiyle pozlar veren oyuncu, "Küçük mucizemiz yolda." yazdı.

Oyuncunun paylaşımına Özge Ulusoy ve İclal Aydın gibi birçok isimden tebrik yorumu yağdı.