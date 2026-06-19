Oyuncu Cemre Baysel'i görenler tanıyamadı! Afrika örgüsü yaptırdı

Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan genç isimlerden Cemre Baysel, bu kez yeni dizisi ya da aşk hayatıyla değil, radikal imaj değişikliğiyle konuşuldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullan Baysel, Afrika örgüsü yaptırdığı yeni saçlarını paylaştı.

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü oyuncunun stili, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Hayranlarının bir kısmı yeni tarzını çok beğenirken, bazıları ise onu alıştıkları doğal görünümüyle görmeyi tercih etti.