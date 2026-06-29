Oyuncu Deniz Çakır tatilde! Eşiyle teknede poz verdi

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Yaprak Dökümü dizisinin Ferhunde'si olarak hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Deniz Çakır, eşi Bilgehan Baykal ile mavi tura çıktı. Bozburun’da çıktığı tekne tatilinde eşi ile aşk tazeledi.

44 yaşındaki oyuncu, bol bol güneşlenip deniz keyfi yaptı; yorgunluk atıp yeni sezon için enerji depoladı.

"HAZİRAN'DAN KALANLAR"

Oyuncu, teknede eşiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Tatil karelerini “Hazirandan kalanlar” notu ile yayımladı