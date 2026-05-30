Ozan Güven, İstanbul’da oturduğu mekandan kovuldu
Ünlü oyuncu Ozan Güven, geçmişte sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Yaşananların ardından 45 gün açık cezaevine gönderilmesine karar verilen oyuncu Ozan Güven’in, dün Kadıköy’de arkadaşıyla birlikte oturduğu mekandan çıkarılmak istendiği görüntüler ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2020 yılında sevgilisini dövmesiyle gündeme gelmişti. Yaşanan durumun duyulmasıyla Güven’e yönelik tepkiler hızla yükselmişti.
Çıkarıldığı mahkeme tarafından Güven’e 45 gün açık cezaevinde kalma cezası verilmesinden sonra, kameralardan uzak kalmaya çalışan Güven İstanbul Kadıköy’de bir mekanda görüntülendi.
GARSONA DİRENDİ
Görüntülerde Ozan Güven’in mekandan dışarı çıkarılmaya çalışıldığı ancak garsona direndiği anlar yer aldı.
ARKADAŞI BIRAKTI GİTTİ
Arkadaşı Mehmet Aslantuğ’un da mekanda bulunduğu, ancak görünmemek için kameradan uzaklaştığı görüldü.
TEPKİLERE RAĞMEN YERİNDEN KALKMADI
Görüntülerin sonunda Ozan Güven’in yerinden kalkmadığı, tüm tepkilere rağmen kendisine laf eden kızı masasına oturttuğu anlar yer aldı.
