Ozan Güven, İstanbul’da oturduğu mekandan kovuldu

Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2020 yılında sevgilisini dövmesiyle gündeme gelmişti. Yaşanan durumun duyulmasıyla Güven’e yönelik tepkiler hızla yükselmişti.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından Güven’e 45 gün açık cezaevinde kalma cezası verilmesinden sonra, kameralardan uzak kalmaya çalışan Güven İstanbul Kadıköy’de bir mekanda görüntülendi.

GARSONA DİRENDİ

Görüntülerde Ozan Güven’in mekandan dışarı çıkarılmaya çalışıldığı ancak garsona direndiği anlar yer aldı.

ARKADAŞI BIRAKTI GİTTİ

Arkadaşı Mehmet Aslantuğ’un da mekanda bulunduğu, ancak görünmemek için kameradan uzaklaştığı görüldü.

TEPKİLERE RAĞMEN YERİNDEN KALKMADI

Görüntülerin sonunda Ozan Güven’in yerinden kalkmadığı, tüm tepkilere rağmen kendisine laf eden kızı masasına oturttuğu anlar yer aldı.