Ozan Kabak: Umarım kendimizi affettirmişizdir

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3’üncü maçında ABD’yi 3-2 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Ozan Kabak, ABD maçındaki galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"UMARIM BİRAZ DA OLSA KENDİMİZİ AFFETTİRMİŞİZDİR"

Milli stoper, "İlk iki maçta ülkemizi ve insanları çok üzdük. Bu maça kazanmak için çıktık, karakter göstermek istedik. Çok mutluyum, takım olarak sahada her şeyimizi bıraktık. Umarım biraz da olsa kendimizi affettirmişizdir." dedi.

"GALİBİYET MORAL OLDU"

Ozan Kabak, "Dünya Kupası sonuçta, galibiyet moral oldu. Neler yapabileceğimizi de gösterdik. Bu maçı güzel bir hatıra olarak hatırlamak lazım." diye konuştu.