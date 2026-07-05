Özgür Özel bir kez daha Silivri'de: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Mutlak butlan kararı sonrasında siyasi yol haritasını belirlemek için Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek fikir alışverişi yapan CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, bugün bir kez daha Silivri'nin yolunu tuttu.

Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile diğer tutukluları ziyaret etti.

ÖNCE DENİZ GÖKTAŞ SONRA İMAMOĞLU

Özel, Silivri'den önce "düşünce özgürlüğü" ve "mizah" adı altında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız söylemleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Deniz Göktaş'ı Tekirdağ'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etmişti.

Özel, Tekirdağ'dan Silivri'ye geçti.

Özgür Özel'in Silivri'de yaklaşık 6 saat ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi.

YENİ PARTİ İDDİALARININ GÖLGESİNDE ZİYARET

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturması ile birlikte Özgür Özel ve destekçilerinin partiden ayrılacağı, yeni bir yapılanmaya gidileceği iddiaları ortaya atıldı.

Özgür Özel liderliğinde kurulacak bir partinin oy oranının yüzde 20'lere ulaşabileceği CHP'nin ise bu durumda tek haneli rakamlara mahkum olacağı öne sürülürken henüz parti konusunda bir adım atılmış değil.

Öte yandan adli tatil başlangıcı olan 20 Temmuz gelmeden önce Özgür Özel ve ekibinin bir karara varması gerekiyor.

Özel'in Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile yeni parti üzerine görüşme gerçekleştirdiği düşünülüyor.