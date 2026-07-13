Özgür Özel destekçileri CHP'ye çağrı heyeti atanması için yarın mahkemeye başvuracak

CHP'de tartışmalar devam ediyor.

Mutlak butlan kararı ile genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel ve destekçileri, partinin kurultaya götürülmesi için taleplerini sürdürüyor.

"BUTLAN KARARI ADLİ TATİL ÖNCESİNDE ÇIKMALI"

Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen İstanbul milletvekili Zeynel Emre, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Emre, olağanüstü kurultayın toplanması ve kurultayı toplamak için çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapacaklarını açıkladı.

Emre, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Butlan kararına karşı başvurumuz Yargıtay'da duruyor. Türkiye'nin bir hukuk devleti açısından en azından nabzının attığını görmek için Yargıtay'dan çıkacak kararı görmek, duymak isteriz. Bu kararın da yargının adli tatile girmeden verilmesinin elzem olduğunun altını çizelim.

"YARINDAN İTİBAREN BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Farklı seçenekleri elbette tartışıyoruz. İnsanları, halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun seçime girmek için hazırlıkları yapıyoruz. Bizim yürüdüğümüz yol iktidar yolu. Bununla birlikte de her ihtimale karşı hazırlıkları yaptığımızın altını çizelim.

Makul, yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için yarından itibaren başvuru yapacağız.

KURULTAYA GÖTÜRÜLMESİ İÇİN ÇAĞRI HEYETİ BAŞVURUSU

Kurultay yapmak için çağrı heyeti oluşturuluyor. Üç kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere görev yapıyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor."