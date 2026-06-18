Özgür Özel'den Cemil Tugay'a: İstifa etme bırak onlar ihraç etsin

CHP'de sular durulmuyor.

Milletvekilleri arasında ve

CEMİL TUGAY'IN İSTİFA İDDİALARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa edeceği iddia ediliyordu.

Tugay'ın bugün CHP'den istifa edip etmemeyi değerlendirmek üzere İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle toplantı yaptığı öğrenildi.

İSTİFA KARARINI ASKIYA ALDI

Barış Yarkadaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay'ın CHP'li belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda 1 Temmuz'da, mutlak butlan kararı verilen CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili ceza davasının sonucunun beklenmesine karar verildiğini iddia etti.

1 Temmuz'a kadar istifa düşüncesinin rafa kaldırıldığını belirten Yarkadaş, Tugay'ın Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin talebi üzerine CHP'den ihraç edilmesi halinde CHP'li Büyükşehir Belediye meclis üyelerinin de istifa edeceğini aktardı.

"İSTİFA ETME BIRAK ONLAR İHRAÇ ETSİN"

Yarkadaş, Tugay'ın bu görüşmenin ardından İzmir'deki CHP'li ilçe belediye başkanları ile de ikinci bir toplantı yapacağını kaydetti.

Ayrıca, Tugay'ın meclis üyeleri ile görüşme sırasındayken Özgür Özel tarafından arandığını belirten Yarkadaş, Özel’in Tugay’a “İstifa etme bırak onlar ihraç etsin” dediğini iddia etti.

GENEL MERKEZ'LE DE GÖRÜŞTÜ

Tugay'ın, CHP Genel Merkezi ile de temas ettiğini belirten Yarkadaş, bu görüşmenin de Tugay'ın istifa kararının rafa kalkmasında etkili olduğunu aktardı.

Yarkadaş, Tugay'ın, Genel Merkez yöneticilerine, dün yönetimi feshedilen İzmir İl Başkanlığı'na Utku Günrükçü'nün atanması nedeniyle “Bizim de fikrimizi alsaydınız” diye sitem ettiğini ve atama kararının geri alınmasını istediğini ancak bu talebinin reddedildiğini kaydetti.



