Özgür Özel'in zabıtaları selamladığı anlar yeniden gündem oldu

Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tek tek resmi törenle karşıladı.

Karşılama programında mehteran takımı da yer alırken, liderler askeri tören eşliğinde ağırlandı. Zirveye damga vuran görüntüler, hem Türkiye'de hem de uluslararası basında geniş yer buldu.

Devlet protokolünün öne çıktığı bu anların ardından sosyal medyada ise yaklaşık üç yıl önce yaşanan farklı bir karşılama yeniden gündeme taşındı.

İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel, kırmızı halıda zabıtaları selamladı

AKILLARA İBB'DEKİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Söz konusu görüntüler, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki makamında ziyaret ettiği güne ait.

Ziyaret öncesinde İBB binası önünde hazırlanan karşılama programında Özel, kırmızı halı üzerinde yürüyerek belediye zabıtalarının önünden geçti. Özel'in, resmi törenlerde görülen protokol selamına benzer şekilde zabıta personelini selamlaması uzun süre kamuoyunda dalga konusu olmuştu.

Donald Trump gözlerini mehter takımı ve Türk Devletleri bayraklarından alamadı

RESMİ DEVLET TÖRENİYLE KIYASLANDI

Bugün NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen resmi devlet karşılama töreninin ardından sosyal medya kullanıcıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderlerini devlet geleneği çerçevesinde karşıladığı görüntüler ile Özgür Özel'in İBB ziyaretindeki zabıta selamını yan yana paylaşmaya başladı.