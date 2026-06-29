Pakistan, acil LNG sevkiyatı için ihale başlattı

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Pakistan, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin dünyanın en önemli denizcilik rotalarından birinden geçen enerji akışını aksatması üzerine, bu hafta teslim edilecek bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatı için acil bir ihale başlattı.

Pakistan Kamu İhale Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan bir ihale belgesine göre, devlete ait Pakistan LNG Limited, uluslararası tedarikçileri Karaçi'deki Qasim Limanı'nda gemiden teslim esasına göre bir LNG kargosu için teklif vermeye davet etti.

140 BİN METREKÜP LNG TALEP EDİYOR

Kargonun 30 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında teslim edilmesi planlanıyor. İhalede, yüzde 10'luk artı veya eksi toleransla 140 bin metreküp LNG talep ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, özellikle Pakistan'ın başlıca tedarikçilerinden biri olan Katar'dan yapılan küresel LNG sevkiyatları için önemli bir güzergah. Su yolundan geçen gemi trafiğinde herhangi bir aksama, alıcıları spot piyasaya yönelmeye zorlayabilir; bu piyasada kargolar genellikle daha pahalıdır ve kısa sürede temin edilmesi daha zordur.

Bölgedeki çatışmaların LNG akışını etkilemesinden bu yana Pakistan, enerji arzı konusunda tekrar tekrar baskı altında kaldı ve bu durum ülkeyi iç talebi karşılamak için ek spot kargolar aramaya yöneltti.

Bu son ihale, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların ardından geldi ve bu saldırılar, gemi sahipleri, sigortacılar ve enerji alıcıları arasında su yolundan geçişlerin güvenliği konusunda endişelere yol açtı.