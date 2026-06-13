Pakistan Başbakanı Şerif'den ABD-İran açıklaması: Barış yakın

ABD ile İran arasındaki savaş sona eriyor.

İki ülke arasında arabuluculuk çalışmalarında bulunan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Her iki tarafla da temasları sürdürdüklerini belirten Şerif, anlaşmanın yakın olduğunu vurguladı.

DEZENFORMASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Şerif, anlaşmayı sabote etmeye yönelik dezenformasyon kampanyalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Pakistan'ın yoğun ara buluculuk çabaları sürerken, barış anlaşmasını sabote etmek isteyenlerin yürüttüğü aralıksız dezenformasyon kampanyasının tamamen farkındayız.

"BARIŞ HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTI"

Gürültüyü bir kenara bırakırsak, barış anlaşmasının nihai ve üzerinde uzlaşılan metnine ulaşıldığını ve Pakistan'ın sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakın bir şekilde çalıştığını teyit edebiliriz.

Barış daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı."