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Pakistan'da korkunç cinayet: Baba ve oğlu öldürdü

Karaçi kentinde Kazım isimli bir adam, WiFi şifresini çaldıkları gerekçesiyle komşusu olan bir adam ile oğluna saldırdı, olayda iki kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 10:47..
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Pakistan,'da turistik noktalardan biri olan Karaçi kentinde yerel basında yer alan haberlere göre, Kazım isimli bir adam komşularıyla kavga etti.

''WİFİ ŞİFREMİ ÇALDILAR''

Yerel basına göre Kazım, komşusu ve komşusunun oğluyla evindeki internet ile ilgili tartışmaya başladı. Bir demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Faruk isimli komşusu ve Karaçi Üniversitesi’nde okuyan oğlu Haris ile kavgaya tutuşan Kazım, komşularının kablosuz internet (WiFi) şifresini çaldığını ve kotasını bitirdiklerini belirtti.

BABA VE OĞUL YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu iddiayı kabullenmeyen baba-oğul ile Kazım arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kısa bir süre sonra Kazım, Faruk ve Haris’e saldırarak öldürdü.

Faruk’un yakınlarının ihbarı üzerine gözaltına alınan Kazım, suçunu itiraf etti.

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