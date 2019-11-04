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Pakistan'da tek kentte 10 ayda 703 çocuk açlıktan öldü

Pakistan'ın en yoksul kenti Tharparkar'da ocak-ekim döneminde 703 çocuğun yetersiz beslenme ve hastalıktan öldüğü bildirildi.

AA | 04.11.2019 - 02:42..
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Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, eyaletin Tharparkar şehrindeki devlete bağlı sağlık kurumlarında bu yılın ocak-ekim döneminde 703 çocuk çoğu yetersiz beslenmeye ve çeşitli hastalıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Pakistan'da tek kentte 10 ayda 703 çocuk açlıktan öldü

KENTİN %87'Sİ YOKSULLUK SINIRI ALTINDA

Kentte ekim ayında hayatını kaybeden çocuk sayısı ise 84 olarak açıklandı. Tharparkar'da geçen sene 505 çocuğun öldüğü duyurulmuş, bu rakamın son 4 yılın en yüksek sayısı olduğu ifade edilmişti. Geçen yıl kentte kuraklık meydana gelmişti. Hindistan sınırındaki Tharparkar, ülkenin en yoksul kenti olarak biliniyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Pakistan Çok Boyutlu Yoksulluk İndeksi'ne göre kentte yaşayan 1,6 milyon kişiden yüzde 87'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Pakistan'da tek kentte 10 ayda 703 çocuk açlıktan öldü

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