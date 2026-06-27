Palandöken: Çıraklık çocuk işçiliği değil, geleceğe yapılan yatırımdır

Yaz tatiline giren milyonlarca öğrenci için ailelere önemli tavsiyelerde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların tatil dönemini verimli geçirmelerinin gelecekteki meslek yaşamlarına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Çocukların ilgi duydukları alanlarda esnaf işletmeleriyle tanışmasının hem kişisel gelişim hem de mesleki farkındalık açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, bunun çocuk işçiliği değil, eğitim sürecinin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

"ÇOCUKLAR YAZ TATİLİNİ MESLEKLERİ TANIYARAK DEĞERLENDİRMELİ"

Palandöken, yaz tatilinin çocukların yeni beceriler kazanması için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, ailelerin çocuklarını ilgi duydukları mesleklerle tanıştırmalarını önerdi. Elektrik, elektronik, marangozluk, tamirat ya da sanatsal alanlar gibi farklı meslek dallarında çocukların gözlem yapmasının ve uygulamalı deneyim kazanmasının gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Üniversitede hangi bölümü tercih ederlerse etsinler, el becerisi gelişmiş bireylerin hayatın her alanında daha başarılı olacağını belirten Palandöken, teknik bilgi kadar pratik becerilerin de önem taşıdığına dikkat çekti.

"ESNAF İŞLETMELERİ HAYATIN VE MESLEĞİN OKULUDUR"

Mahalle esnafının yalnızca ticaret yapan işletmeler olmadığını, aynı zamanda gençler için önemli bir eğitim ortamı sunduğunu söyleyen Palandöken, Ahilik kültürünün yüzyıllardır meslek ahlakı ve insan ilişkilerini birlikte öğreten güçlü bir sistem olduğunu ifade etti.

Çocukların güvenilir iş yerlerinde belirli saatlerde bulunmasının disiplin, sorumluluk bilinci ve iletişim becerilerini geliştireceğini belirten Palandöken, bu deneyimin onların ileriki yaşamlarında önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

"ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MESLEKİ EĞİTİM BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI"

Kamuoyunda çıraklık ile çocuk işçiliğinin zaman zaman aynı kavram gibi değerlendirildiğini ifade eden Palandöken, bu iki kavram arasında net bir ayrım yapılması gerektiğini söyledi.

UNICEF verilerine göre dünyada yaklaşık 138 milyon çocuğun çocuk işçiliği kapsamında bulunduğunu hatırlatan Palandöken, bunun mesleki eğitim amacıyla güvenli ortamlarda yürütülen çıraklık uygulamalarıyla karıştırılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Çocukların yalnızca ailelerin tanıdığı ve güvendiği işletmelerde, Ahilik anlayışı doğrultusunda meslek kültürüyle tanışmasının hem sosyal gelişimlerine hem de özgüven kazanmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

"KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUMANIN EN ETKİLİ YOLLARINDAN BİRİ"

Palandöken, yaz tatilinde çocukların kontrolsüz şekilde zaman geçirmesinin çeşitli riskleri beraberinde getirebileceğini belirterek, onları üretken faaliyetlere yönlendirmenin önemine dikkat çekti.

Belirli çalışma saatleri bulunan güvenilir işletmelerde bulunmanın çocukların disiplin kazanmasına yardımcı olacağını söyleyen Palandöken, meslek öğrenmenin yanı sıra sosyal ilişkiler kurmayı, saygıyı ve çalışma kültürünü de erken yaşta edinmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜN TEMELİ MESLEKİ EĞİTİMDİR"

Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli iş gücünün yetişmesinde mesleki eğitimin kritik rol oynadığını belirten Palandöken, yaz döneminde edinilecek küçük deneyimlerin çocukların kariyer planlamalarında belirleyici olabileceğini ifade etti.

Resim atölyelerinden teknik iş kollarına kadar birçok alanda çocukların yeteneklerini keşfedebileceğini dile getiren Palandöken, Ahilik geleneğiyle desteklenen mesleki eğitimin hem bireysel gelişime hem de ülke ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.