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Para cezası ödenince intihardan vazgeçti

Aksaray'da 7 katlı binanın çatısına çıkıp, borçları nedeniyle intihar edeceğini söyledikten sonra namaz kılan Hasan İnan, borçları ödenince intihardan vazgeçti.

DHA | 25.02.2020 - 18:07..
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Aksaray 'ın Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısına çıkan Hasan İnan (25), intihar edeceğini söyledi.

Çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı.

ÇATIDA NAMAZ KILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İnan'ın atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Yaklaşık 3 saat çatıda gezinen Hasan İnan, bir ara namaz kıldı.

Para cezası ödenince intihardan vazgeçti -1

"BORÇLARIM ÖDENİRSE İNERİM"

Daha sonra da elindeki demirle kendine zarar vermeye çalıştı. İnan, borcu olduğunu, ödendiği takdirde ineceğini söyledi.

Para cezası ödenince intihardan vazgeçti -2

DEKONTU GÖRÜNCE VAZGEÇTİ

Bunun üzerine çevredekilerden biri, polise, 3 bin lira verip borcun ödenmesini sağladı. Para cezası olduğu öğrenilen borcun ödendiğine dair banka dekontunu gören İnan, intihar teşebbüsünden vazgeçti.

Para cezası ödenince intihardan vazgeçti -3

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Farklı illerde de çok sayıda intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıkan İnan, gazetecilere, ''Para cezamı ödeyen ağabeye teşekkür ederim. Ben Ankara Açık Cezaevi'nden çıkmıştım. Birçok para cezam vardı. Allah ondan razı olsun” dedi. ​İnan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Para cezası ödenince intihardan vazgeçti -4

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