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Para isteyen karısını ısırdı

Adana’da bir kadın, para istediği kocasının önce bıçakla kolunu çizdiğini, sonra ellerini ısırıp darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İHA | 20.05.2019 - 09:27..
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21 yaşındaki Fatma G., 1.5 yıl önce fırın ustalığı yapan 28 yaşındaki Çağdaş G. ile ikinci evliliğini yaptı. Genç kadın ilk evliliğinden 3 yaşındaki oğlu ile birlikte eşiyle yaşamaya başladı.

BIÇAKLA KOLLARINI ÇİZDİ

Fatma G. sabah kalktığında evin ihtiyaçlarını gidermek için kocasından para istedi. Ancak kocası para vermedi. Bu nedenle çift arasında tartışma çıktı. Kadın para vermemesi durumunda boşanacağını söyledi. Koca bunun üzerine sinirlenerek eline aldığı bıçakla kadının kollarını çizdi. Daha sonrada sinirini alamayarak kadının ellerini ısırıp darbetti.Para isteyen karısını ısırdı

KOCASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kadının çağlıkları üzerine eve gelen komşuları durumu polise bildirdi. Polis eve gelince kocayı gözaltına alıp kadını da hastaneye götürdü. Kadının yarası hafif olduğu için tedavisinin ardından taburcu oldu. Kadın daha sonrada adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildi. Kocası Çağdaş G. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.Para isteyen karısını ısırdı

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