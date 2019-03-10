Yolda seyir halindeki bir otomobilin üstüne atlayan genç bir kız yaralı taklidi yaptı. Numara yapan genç kız Basra Hastanesine kaldırılırken şoförden şikayetçi oldu.

MOBESE İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay bir anda başka bir boyuta taşındı. Polisin yaptığı geniş çaplı araştırma sonucunda kaza anının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin üzerine genç kızın atladığı ortaya çıktı.

Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

DOLANDIRICI KIZ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan inceleme sonucunda kızın şoförden para almak ve şantaj yapmak için böyle bir yöntemi seçtiği belirlendi. Genç kız soruşturma kapsamında gözaltına alındı.