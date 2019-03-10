taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

Irak'ın Basra kentinde genç bir kız, şantaj için herkesin gözü önünde kendini bir otomobilin önüne attı.

İHA | 10.03.2019 - 01:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Yolda seyir halindeki bir otomobilin üstüne atlayan genç bir kız yaralı taklidi yaptı. Numara yapan genç kız Basra Hastanesine kaldırılırken şoförden şikayetçi oldu.

MOBESE İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay bir anda başka bir boyuta taşındı. Polisin yaptığı geniş çaplı araştırma sonucunda kaza anının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin üzerine genç kızın atladığı ortaya çıktı.

Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

DOLANDIRICI KIZ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan inceleme sonucunda kızın şoförden para almak ve şantaj yapmak için böyle bir yöntemi seçtiği belirlendi. Genç kız soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sur'da yaşam yeniden canlandı

Sur'da yaşam yeniden canlandı

67
Sterling hat-trick yaptı, Manchester City lider

Sterling hat-trick yaptı, Manchester City lider

1
Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

1
Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

0
Mudanya'da Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası

Mudanya'da Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası

0
Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir