Paraguay - Avustralya maçında gol sesi çıkmadı
2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Paraguay ile 0-0 berabere kalan Avustralya, 4 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Aynı puana ulaşan Paraguay ise averajla üçüncü sırada kaldı.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nun üçüncü ve son haftasında Paraguay ile Avustralya karşı karşıya geldi.
San Francisco Levi's Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı
Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmadı ve Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldı.
AVUSTRALYA İKİNCİ SIRAYI ALDI
Bu sonuçla Avustralya, puanını 4’e yükseltti ve D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.
Tony Popovic'in ekibi, son 32 turunda G Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.
PARAGUAY ÜÇÜNCÜ OLDU
Paraguay da 4 puana ulaşmasına rağmen averajla üçüncü sırada kaldı.
Güney Amerika temsilcisinin en iyi üçüncüler arasına girme ihtimali diğer gruplardaki sonuçlara bağlı olacak.
PUAN DURUMU
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi