Paris Emniyet Müdürü görevden alındı

Akaryakıt zamlarını protesto için meydanlara çıkan ve hükümete yönelik protestolara dönen Sarı Yelekliler eylemlerinde önümüzdeki cumartesi günü 19. haftaya girilecek.
ŞİDDET DORUK NOKTADA
Geçtiğimiz cumartesi günü meşhur Champs Elysees caddesini ateşe veren eylemciler, birçok lüks markanın mağazasını da yağmalamıştı.
Gösteriler sonrasında Champs Elysees
EMNİYET MÜDÜRÜ GİTTİ
Artan şiddet olaylarından dolayı muhalefet İçişleri Bakanı'nın istifasını istedi, kayakta olan Macron'a tepki gösterdi. Tepkiler sonrası tatilini yarıda kesen Macron güvenlik zirvesini toplarken çareyi Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech'i görevden almakta buldu.
Görevden alınan Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech