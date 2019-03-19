1 50 Müslüman'ın katili pişman değil Yeni Zelanda'da 50 Müslüman'ın ölmesine neden olan Hristiyan terörist Tarrant, avukatını azlederek mahkemede kendi kendini temsil etmeye karar verdi.

2 Paris Emniyet Müdürü görevden alındı Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde şiddetin artarak devam etmesinden sorumlu tutulan Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech görevden alındı.

3 Nazım Sangare'yi yabancı sanan spilker Şenol Güneş, Nazım Sangare'yi Türk olduğunu bilmediği için aday kadroya çağırmadığını ifade etti. Güneş'in bu açıklamasından sonra akıllara Sangare'nin yayıncı kuruluşa verdiği bir röportaj geldi.

4 Mesut Özil ve Amine Gülşe düğün alışverişinde Futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, düğün öncesi dekorasyon mağazalarını gezerken objektiflere yakalandı

5 Bahçelievler’de silahlı saldırı Evine girmek üzere olan şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

6 Geyiği kaçırmak için kedi fırlatan adam Rusya'da aç kalan hayvanların şehir istilası yüzünden tedirgin olan vatandaşlardan biri, evin önüne gelen geyiği uzaklaştırmak için olmadık bir yöntem denedi.