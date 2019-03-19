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Paris Emniyet Müdürü görevden alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde şiddetin artarak devam etmesinden sorumlu tutulan Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech görevden alındı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 09:08..
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Paris Emniyet Müdürü görevden alındı

Akaryakıt zamlarını protesto için meydanlara çıkan ve hükümete yönelik protestolara dönen Sarı Yelekliler eylemlerinde önümüzdeki cumartesi günü 19. haftaya girilecek.

ŞİDDET DORUK NOKTADA

Geçtiğimiz cumartesi günü meşhur Champs Elysees caddesini ateşe veren eylemciler, birçok lüks markanın mağazasını da yağmalamıştı.

Paris Emniyet Müdürü görevden alındı


Gösteriler sonrasında Champs Elysees

EMNİYET MÜDÜRÜ GİTTİ

Artan şiddet olaylarından dolayı muhalefet İçişleri Bakanı'nın istifasını istedi, kayakta olan Macron'a tepki gösterdi. Tepkiler sonrası tatilini yarıda kesen Macron güvenlik zirvesini toplarken çareyi Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech'i görevden almakta buldu.

Paris Emniyet Müdürü görevden alındı
Görevden alınan Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech

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