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Park halindeki tıra çarpıp havaya fırladı

Kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarpan otomobil, refüje savruldu. Kazada, 3 kişi yaralandı.

İHA | 20.11.2019 - 10:08..
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Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde evine gitmek için yola çıkan S.Ç., bir anda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki tıra ardından da refüje savruldu. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpıp havaya fırladı ViDEO

OTOMOBİLDEN KOPAN MOTOR, ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Park halindeki tıra çarptıktan sonra refüje savrulan otomobilin motor kısmı, metrelerce ileriye fırlayarak bir anda alev topuna döndü. Karşı yönden gelen başka bir araç sürücüsünün, fırlayan motorun üstüne doğru geldiğini fark ederek ani fren yapması faciayı önledi. Araç kullanılamaz hale gelirken, arabanın kaza sonraki hali olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Park halindeki tıra çarpıp havaya fırladı

Park halindeki tıra çarpıp havaya fırladı

Park halindeki tıra çarpıp havaya fırladı

Park halindeki tıra çarpıp havaya fırladı

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