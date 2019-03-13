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Parktaki cinayete müebbet hapis

Kayseri'de parkta tartıştıkları kişiyi tabancayla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 13.03.2019 - 14:59..
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde parkta tartıştıkları kişiyi tabancayla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Zekeriya Gülsoy ve Ahmet Şimşek, ölen Ahmet Alper Bozdemir'in müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU

Önceki celse ifadelerinde, alkollü oldukları için olayı hatırlamadıklarını belirten sanıklar Gülsoy ve Şimşek, mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine, "pişman" olduklarını belirtti.

Savcı mütalaasında, sanıklar Gülsoy ve Şimşek'in "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Gülsoy ve Şimşek'e "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.

PARKTA CİNAYET

Kocasinan ilçesinde bulunan parkta 10 Temmuz 2018'de, Zekeriya Gülsoy ve Ahmet Şimşek ile Ahmet Alper Bozdemir ve Saadettin Koç arasında bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Kavgada tabanca ile yaralanan Ahmet Alper Bozdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Gülsoy ve Şimşek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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