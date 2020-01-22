Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti.
Pasaport polislerinin turkuaz renkli yeni kıyafetlerinin üzerinde "Türkiye" yazısı dikkat çekti.
TÜRKİYE YAZILI KIYAFETLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleşen değişiklikte, havalimanındaki yaklaşık 600 pasaport polisi, 278 gidiş-geliş bankosunda üzerinde "Türkiye" yazılı kıyafetleri ile yolculara hizmet veriyor.
Pasaport polislerinin yeni kıyafetleri ViDEO
Pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi