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Pasaport polislerinin yeni kıyafetleri

İstanbul Havalimanı'nda görevli pasaport polisleri, yeni kıyafetlerinde "Turkey" yerine "Türkiye" yazısı kullanmaya başladı.

İHA | 22.01.2020 - 09:10..
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Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti.

Pasaport polislerinin turkuaz renkli yeni kıyafetlerinin üzerinde "Türkiye" yazısı dikkat çekti.

TÜRKİYE YAZILI KIYAFETLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleşen değişiklikte,  havalimanındaki yaklaşık 600 pasaport polisi, 278 gidiş-geliş bankosunda üzerinde "Türkiye" yazılı kıyafetleri ile yolculara hizmet veriyor.

Pasaport polislerinin yeni kıyafetleri ViDEO

Pasaport polislerinin yeni kıyafetleri

Pasaport polislerinin yeni kıyafetleri

Pasaport polislerinin yeni kıyafetleri

Pasaport polislerinin yeni kıyafetleri

Pasaport polislerinin yeni kıyafetleri

Pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi

Pasaport polislerinin yeni kıyafetleri

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