Pasaport polislerinin yeni kıyafetleri

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Kuyumcu ile soyguncunun arbedesi kamerada

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Rusya'da tacizciyi fark eden küçük kızı zekası kurtardı

1 Siber saldırılar 2020'de oldukça artacak STM'nin Siber Tehdit Durum Raporu'na göre, sağlık sektörüne, kritik alt yapılar ile endüstriyel sistemlere, mobil cihazlara ve seçim verilerine yönelik siber saldırılarda artış görülecek.

2 Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Sivasspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Adem Ljajic, gemileri yaktı. 28 yaşındaki futbolcunun kulüp bulması için menajerine talimat verdiği öğrenildi.

3 Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan piyade teğmen Sinan Bilir'in Tokat'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

4 Kim Kardashian kendi firmasında staj yapacak Hukuk okuyan Kim Kardashian, başkasının yanında çalışmamak için kendi firmasını açtı.

5 Hakkari'de her şeyi tersten okuyan çocuk 3 yıl önce öğretmeninin her şeyi okuyun demesiyle ters okumayı öğrenen Ömer Işık, konuşurken de tersten konuşmaya başladı.

6 Eşinin götürdüğü bir buçuk yaşındaki oğlunu isteyen baba Osmaniye Kadirli'de yaşayan 21 yaşındaki Sadullah Görmez 2 ay önce 'aileme gidiyorum' diyerek evden çıkan dini nikahlı eşini ve bir buçuk yaşındaki çocuğunu arıyor.