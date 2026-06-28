Pazartesi’den itibaren hava değişiyor! İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne…

Avrupa’da rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıkları, bölgeyi terk ederek yerini Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasına bırakıyor.

Uzmanlar, söz konusu sıcaklıkların Balkanlar üzerinden Türkiye’ye ulaşacağını belirtti.

Türkiye’ye gelecek olan Afrika kaynaklı sıcakların, Avrupa’daki 'ejderha sıcakları' kadar şiddetli olmayacağının altını çizdi.

Ancak pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerini kapsayan dört günlük süreçte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yer yer bunaltıcı seviyelere ulaşması bekleniyor.

İşte il il beklenen sıcaklık değerleri:

Sıcaklık artışından etkilenecek bazı büyükşehirlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:

İstanbul 32/34 derece

Ankara 34/37 derece

İzmir 35/38 derece

Edirne 37/39 derece

Bursa 34/36 derece

Antalya 35/37 derece

Erzurum 30/32 derece

Şanlıurfa 40/42 derece