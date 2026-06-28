Pazartesi’den itibaren hava değişiyor! İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne…
Türkiye, Pazartesi gününden itibaren kavurucu bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
Avrupa’da rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıkları, bölgeyi terk ederek yerini Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasına bırakıyor.
Uzmanlar, söz konusu sıcaklıkların Balkanlar üzerinden Türkiye’ye ulaşacağını belirtti.
Türkiye’ye gelecek olan Afrika kaynaklı sıcakların, Avrupa’daki 'ejderha sıcakları' kadar şiddetli olmayacağının altını çizdi.
Ancak pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerini kapsayan dört günlük süreçte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yer yer bunaltıcı seviyelere ulaşması bekleniyor.
İşte il il beklenen sıcaklık değerleri:
Sıcaklık artışından etkilenecek bazı büyükşehirlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:
İstanbul 32/34 derece
Ankara 34/37 derece
İzmir 35/38 derece
Edirne 37/39 derece
Bursa 34/36 derece
Antalya 35/37 derece
Erzurum 30/32 derece
Şanlıurfa 40/42 derece