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Pendik'te kömürlükte çıkan yangın binalara sıçradı

Binalarda hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.

DHA | 21.07.2019 - 19:54..
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İstanbul Pendik Güzelyalı Mahallesi Anıtlar Sokak üzerinde bulunan bir kömürlükte saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kömürlüğün çevresindeki binalara ve 112 ambulans bekleme noktasına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

YARALANAN OLMADI

Alevlerin sıçradığı binanın ikinci katında yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı, giriş katında ise geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı öğrenildi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binalarda hasar meydana geldi.

Pendik'te kömürlükte çıkan yangın binalara sıçradı

Yangını gören Muhammed Teyfik, “Odunların koyulduğu ambar gibi bir yer vardı. Yangın büyük ihtimal oradan çıkmaya başladı. Yerleşim yerleri çok sık. Böyle yangın durumlarında kirişler ve kolonlarda yük miktarları on katına çıkıyor. Yıkılma ihtimali çok yüksekti eski bir bina burası. Biz mahalle halkı olarak bundan çok mustaribiz. Sağ olsunlar itfaiye güçlerimizi aradık. 2 dakika içinde burada oldular. Yangını yayılmadan söndürdüler. Şu an yaralı yok gibi. İçeride yaşayan vardı daha çok Pakistanlı Afganistanlı Suriyeliler kalıyordu kağıt taşıyanlar, midye yapıp satanlar." dedi.

Pendik'te kömürlükte çıkan yangın binalara sıçradı

Pendik'te kömürlükte çıkan yangın binalara sıçradı

Pendik'te kömürlükte çıkan yangın binalara sıçradı

Pendik'te kömürlükte çıkan yangın binalara sıçradı

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