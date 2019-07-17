taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.688
Euro
6.386
Altın
1425.79
Borsa
99806.17
Gram Altın
260.88

Pentagon: Türk pilotlar ABD'yi terk edecek

ABD Savunma Bakanlığı, F-35'ler için ülkede eğitim gören Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar ülkeden ayrılacağını duyurdu.

AA | 17.07.2019 - 23:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşması, S-400'leri taşıyan uçakların Ankara'ya inmesiyle noktalandı.

Amerika, tüm tehditlerine rağmen teslimat sürecinin başlaması üzerine F-35 kartını açtı.

İKİNCİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yönelik yapılan açıklamanın ardından bir açıklama da Pentagon'dan geldi.

PİLOTLAR TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR, ABD'NİN ZARARI 600 MİLYON DOLAR

Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar ABD'den ayrılacağını bildiren Pentagon, Türkiye'nin program dışında bırakılması nedeniyle en az 600 milyon dolar zarar edeceklerini de bildirdi.

"PARÇA AÇIĞINI DOLDURMAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak. Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor ve askeri ilişkimiz güçlü. Türkiye ile ilişkimiz çok katmanlı ve F-35 ortaklığının ötesine uzanıyor. Türkiye’nin programdan çıkarılması 500 ila 600 milyon dolara mal olacak. Şu an Türkiye'nin programdan çıkarılması ile oluşan parça açığını doldurmaya odaklanmış durumdayız."

Pentagon: Türk pilotlar ABD'yi terk edecek


TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN 937 PARÇA VAR

Türkiye'nin önde gelen uçak, uzay ve savaş sanayii firmaları ABD'nin F-35'lerine parça üretiyor.

Türkiye'de F-35 için üretilen 937 parça var.

Bu parçalar her ne kadar dışardan temin edilebilecek gibi olsa da Türkiye, bu pazarda tek ve lider konumunda.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

702
Doğu Perinçek'e göre FETÖ'nün siyasi ayağı

Doğu Perinçek'e göre FETÖ'nün siyasi ayağı

549
Erbil'de restoranda terör saldırısı

Erbil'de restoranda terör saldırısı

234
Abdüllatif Şener'den Davutoğlu ile Babacan'a öneriler

Abdüllatif Şener'den Davutoğlu ile Babacan'a öneriler

229
YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

48
Terör saldırısı sonrası IKBY alarma geçti

Terör saldırısı sonrası IKBY alarma geçti

83
70 milyonluk ikramiyenin bir kısmı sayıldı

70 milyonluk ikramiyenin bir kısmı sayıldı

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir