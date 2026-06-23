Peru'da seçim sonuçlarına itiraz: Sanchez yurt dışı oylarının iptalini talep etti

Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından siyasi tansiyon yükselirken, sonuçlara ilişkin yeni bir tartışma gündeme geldi. Oy sayım işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiği ülkede, solcu aday Roberto Sanchez, yurt dışında kullanılan oyların iptal edilmesi talebiyle seçim otoritelerine başvurdu. Seçim sonuçlarında rakibi Keiko Fujimori'nin gerisinde kalan Sanchez, seçim sürecinde yapılan bazı değişikliklerin adil yarış ortamını zedelediğini savundu.

YURT DIŞI OYLARININ GEÇERSİZ SAYILMASINI İSTEDİ

Sanchez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda uygulamaya konulan bazı düzenlemelerin seçim sürecini olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Bu nedenle, Peru Ulusal Seçim Jürisinin (JNE), dünyanın farklı ülkelerindeki 119 konsoloslukta gerçekleştirilen oy kullanma işlemlerini iptal etmesi gerektiğini belirtti.

Solcu aday, seçim kurallarında son dönemde yapılan değişikliklerin özellikle yurt dışındaki seçmenlerin oy verme sürecini etkilediğini savunarak, söz konusu oyların sonuçlardan çıkarılmasını talep etti.

SONUÇLARDA FARK 40 BİN OYUN ALTINDA

Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) açıkladığı son verilere göre sandıkların yüzde 99,71'i sayıldı. Buna göre sağ görüşlü Popüler Güç Partisi'nin adayı Keiko Fujimori, 9 milyon 190 bin 889 oy alarak yüzde 50,11'lik destek oranına ulaştı.

Rakibi Roberto Sanchez ise 9 milyon 150 bin 289 oy ve yüzde 49,88'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İki aday arasındaki farkın yaklaşık 40 bin oy seviyesinde olması, seçim sonucuna yönelik itirazların önemini artırdı.

GÖZLER SEÇİM KURULLARINDA

Peru basınında yer alan analizlerde, yurt dışındaki oyların iptal edilmesi yönündeki talebin kabul edilmesi halinde mevcut tablonun değişebileceği ve Sanchez'in seçim yarışında öne geçebileceği değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, böyle bir kararın hem hukuki hem de siyasi açıdan büyük tartışmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Seçim otoritelerinin önümüzdeki günlerde Sanchez'in başvurusunu inceleyerek karar vermesi beklenirken, Peru kamuoyu da devlet başkanlığı yarışının nihai sonucunu belirleyecek süreci yakından takip ediyor.