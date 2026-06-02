Peskov: Zelensky emri verirse savaş bugün bile bitebilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına yaklaşırken, Kremlin'den savaşın geleceğine ilişkin dikkat çekici açıklamalar geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına ve barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, savaşın sona ermesinin Kiev yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu savundu.

KREMLİN: ÇATIŞMALAR YENİ BİR EVREYE GİRDİ

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, son dönemde karşılıklı saldırıların yoğunlaşmasına değinerek savaşın artık farklı bir boyuta taşındığını ifade etti.

Peskov, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde sivilleri hedef aldığı iddiasında bulunarak, bu durumun çatışmaların seyrini değiştirdiğini ileri sürdü. Kremlin Sözcüsü, yaşananların yalnızca askeri değil, aynı zamanda insani boyutları olan yeni bir süreç yarattığını savundu.

"RUSYA ASKERİ HEDEFLERİ VURUYOR"

Rusya'nın Ukrayna genelinde gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Peskov, Moskova'nın operasyonlarını askeri hedeflere yönelik olarak gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Son günlerde düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı yönündeki uluslararası raporlara rağmen Kremlin, operasyonların askeri amaç taşıdığı görüşünü yineledi.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE HÂLÂ AÇIĞIZ"

Peskov, mevcut koşullarda müzakere sürecinin fiilen durma noktasına geldiğini kabul etmekle birlikte, Rusya'nın diplomatik çözüm arayışlarını tamamen terk etmediğini belirtti.

Moskova yönetiminin özellikle ABD ile temaslarını sürdürdüğünü ifade eden Peskov, Rusya'nın barış görüşmelerine açık olmaya devam ettiğini ve siyasi çözüm yollarının masada tutulduğunu söyledi.

"ZELENSKY'NİN BİR EMRİ SAVAŞI BİTİREBİLİR"

Kremlin Sözcüsü'nün en dikkat çeken açıklaması ise savaşın sona ermesine ilişkin değerlendirmesi oldu.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Ukrayna ordusuna Rusya'nın kontrolünde bulunan bölgelerden çekilme emri vermesi halinde çatışmaların kısa sürede sona erebileceğini savundu.

Kremlin'e göre savaşın sona ermesinin temel şartlarından biri, Moskova'nın 2022 yılında ilhak ettiğini açıkladığı bölgelerde Ukrayna askeri varlığının sonlandırılması olarak görülüyor.

MOSKOVA VE KİEV ARASINDAKİ TEMEL ANLAŞMAZLIK

Rusya yönetimi, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini kendi toprağı olarak kabul ederken, Ukrayna ise bu bölgelerin uluslararası hukuk açısından ülkesinin ayrılmaz parçaları olduğunu vurguluyor.

Kiev yönetimi, Moskova'nın ilhak kararlarını tanımadığını ve söz konusu bölgelerden çekilmeyi kabul etmeyeceğini defalarca dile getirdi. Bu durum, taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlık başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

GERİLİMİN ARKASINDA KARŞILIKLI SALDIRILAR VAR

Rusya, son haftalarda Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmasının gerekçesi olarak, Rus kontrolündeki bölgelerde düzenlenen insansız hava aracı saldırılarını gösteriyor.

Moskova, mayıs ayında Luhansk'ta bir öğrenci yurduna düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından misilleme operasyonlarını genişlettiğini açıklamıştı. Ukrayna ise söz konusu saldırıda sivil bir yapıyı değil, askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürdüğü bir insansız hava aracı komuta merkezini hedef aldığını savunmuştu.

BARIŞ UMUDU MASADA, SAHADA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Taraflar zaman zaman diplomatik çözüm mesajları verse de sahadaki askeri hareketlilik ve karşılıklı suçlamalar savaşın kısa vadede sona ermesine ilişkin umutları zayıflatıyor. Kremlin'in son açıklamaları, Moskova'nın savaşın bitişine ilişkin şartlarında geri adım atmaya hazır olmadığına işaret ederken, Kiev yönetiminin de toprak bütünlüğü konusundaki tutumunu koruduğu görülüyor.

Bu nedenle savaşın geleceği, yalnızca cephedeki gelişmelere değil, aynı zamanda tarafların siyasi taleplerinde ortaya çıkabilecek olası değişimlere bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.