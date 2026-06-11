Petro'dan Trump'a: Kolombiya halkının seçimine saygı gösterin

Kolombiya'da 21 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefet adayı Abelardo de la Espriella'ya verdiği destek iki ülke arasında siyasi tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yaptığı açıklamada, yabancı liderlerin seçim sürecine yönelik açıklamalarının ülkenin egemenlik hakları açısından hassasiyet taşıdığını belirterek Washington'a doğrudan mesaj gönderdi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Petro, Kolombiya'nın demokratik süreçlerinin dış etkilerden uzak tutulması gerektiğini ifade ederek, seçimlerin yalnızca halkın özgür iradesiyle şekillenmesi gerektiğini söyledi.

"İLİŞKİLER İDEOLOJİLERE DEĞİL ORTAK DEĞERLERE DAYANMALI"

Trump'ın seçim yarışında öne çıkan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya yönelik destek mesajına değinen Petro, ülkeler arasındaki ilişkilerin siyasi eğilimlerden bağımsız olarak sürdürülmesi gerektiğini savundu.

Petro, açıklamasında, devletler arasındaki bağların geçici ideolojik yakınlıklar üzerine değil, kalıcı ortak değerler ve karşılıklı saygı temelinde kurulması gerektiğini belirtti. ABD ile Kolombiya arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayanan tarihine işaret eden Petro, iki ülke arasındaki iş birliğinin seçim sonuçlarından bağımsız şekilde korunabileceğini ifade etti.

"YABANCI DESTEK VE FONLAR ANAYASAYA AYKIRI"

Kolombiya lideri, ülke anayasasının seçim süreçlerinde yabancı destek ve finansmanı açık şekilde yasakladığını hatırlatarak, dış müdahale girişimlerine karşı net bir tavır ortaya koydu.

Petro, seçim kampanyalarında yabancı aktörlerin etkili olmaya çalışmasının yalnızca siyasi etik açısından değil, hukuki açıdan da sorun teşkil ettiğini belirterek, dış kaynaklı desteklerin demokratik süreçleri zedeleyebileceğine dikkat çekti.

OY SATIN ALMA VE YOLSUZLUK VURGUSU

Açıklamasında Kolombiya'nın geçmişte karşı karşıya kaldığı seçim sorunlarına da değinen Petro, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk kaynaklı yasa dışı finansmanın seçim süreçlerinde ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kolombiya halkının tercihlerini etkilemeye yönelik her türlü girişimin suç teşkil ettiğini vurgulayan Petro, demokratik iradenin korunmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Kolombiya halkının özgür iradesini değiştirmeye yönelik girişimler kabul edilemez. Benim anayasal görevim ülkenin egemenliğini, özgürlüğünü ve vatandaşların demokratik haklarını korumaktır" mesajını verdi.

TRUMP'IN DESTEĞİ TARTIŞMA YARATTI

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin ilk turunda en yüksek oyu alan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı sosyal medya üzerinden kutlayarak açık destek vermişti.

Trump paylaşımında, De la Espriella'nın ülkesini sevdiğini ve Kolombiya'nın çıkarları için mücadele ettiğini savunmuş, seçilmesi halinde ekonomik büyüme, yeni istihdam alanları, ticaretin geliştirilmesi ve yasa dışı göçle mücadele konularında başarılı olacağını öne sürmüştü.

ABD Başkanı ayrıca ikinci turun Kolombiya ile ABD arasındaki ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, De la Espriella'nın seçimi kazanması durumunda Washington'un tam desteğini alacağını belirtmişti.

GÖZLER 21 HAZİRAN'DAKİ İKİNCİ TURDA

Kolombiya'da seçmenler 21 Haziran'da sandık başına giderek ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirleyecek. Seçimin ikinci turunda iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda ile aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella yarışacak.

Siyasi gözlemciler, seçim sonucunun yalnızca Kolombiya'nın iç politikasını değil, ABD ile ilişkilerden bölgesel diplomasiye kadar geniş bir alanda etkiler yaratabileceğini değerlendiriyor. Seçim kampanyasının son günlerinde ise yabancı müdahale tartışmaları, ülke siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.